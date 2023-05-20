Венгры требуют от властей инвестиций в образование

На массовую демонстрацию в Будапеште вышли студенты и учителя, требующие от властей улучшения условий труда и размера зарплаты учителей.

Тысячи студентов и преподавателей вышли на демонстрацию в Будапеште в минувшую пятницу. Протестующие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда преподавателей, а также призывают отменить законопроект, отменяющий статус учителей как госслужащих. Мирный протест едва не перерос в стычки с полицией, когда некоторые демонстранты решили пройти маршем к штаб-квартире венгерской правящей партии Фидес.

"Мы требуем лучшего образования, лучших условий в школах, лучшей зарплаты для наших учителей," - говорит один из демонстрантов.

"Я здесь за образование в целом, начиная с детского сада, даже с яслей, и заканчивая высшим образованием, потому что у нас повсеместно есть системные базовые проблемы," - объясняет свою позицию бывшая преподавательница, которая предпочла уволиться из-за низкой зарплаты.

Растущее студенческое движение Венгрии уже несколько месяцев проводит подобные акции протеста. Правительство премьер-министра Виктора Орбана винит в отсутствии повышения зарплат в сфере образования замораживание европейских фондов, которое Брюссель практикует в качестве наказания за нарушение верховенства права и принятие авторитарных законов.