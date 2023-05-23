ЦАХАЛ уничтожил дом палестинца, совершившего теракт в Тель-Авиве

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В деревне Наалин на Западном берегу Иордана израильские военные подорвали дом Мотаза Хаваджи. Весной этого года он совершил нападение в Тель-Авиве

Израильские военные в ночь на вторник уничтожили дом, принадлежащий семье Мотаза Хаваджи,палестинца, совершившего теракт в Тель-Авиве.

Операция прошла в деревне Нелин на Западном берегу Иордана и сопровождалась столкновениями местных жителей с военными. От дома остаились одни руины.

Наалин Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Девятого марта этого года Хаваджа, будучи членом вооруженной группировки ХАМАС, открыл огонь возле ресторана в центре Тель-Авива. В результате один человек погиб и двое получили ранения. Нападавший был убит полицией.