В Португалии возобновляются поиски Мэдлин Макканн

Euronews

Специалисты намерены обыскать водохранилище в 50 км от курорта, где пропала Мэдлин

Португальская полиция возобновляет поиски Мэдлин Макканн — спустя 16 лет после исчезновения девочки. С помощью британских коллег специалисты во вторник начинают осматривать водохранилище на реке Араде — в 50 км от курорта Прайя-да-Луш, где пропала девочка.

Следователи объясняют такое решение тем, что в районе водохранилища 16 лет назад часто появлялся гражданин Германии Кристиан Брюкнер, которого подозревают в похищении.

Из-за серии засух в последние годы водоём заметно обмелел, что должно помочь поискам.

Британка Мэдлин Макканн пропала из номера отеля на португальском курорте 3 мая 2007 года, за несколько дней до своего четырёхлетия. Прояснить обстоятельства дела не удалось до сих пор.

Три года назад главным подозреваемым назвали Кристиана Брюкнера: он отбывает в Германии срок за сексуальное насилие в отношении другого ребёнка. В день исчезновения он был на том же курорте, но прямых доказательств его причастности нет.