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Трое палестинцев убиты в воскресенье вечером в ходе очередного израильского рейда на оккупированном Западном берегу Иордана. Администрация Джо Байдена раскритиковала Израиль за восстановление поселений в ранее эвакуированном форпосте Хомеш на севере Западного берега.

Израильская армия заявила, что открыла огонь и "нейтрализовала двух нападавших" в ответ на выстрелы, направленные на солдат ЦАХАЛ в лагере беженцев Балата близ Наблуса. Сообщается, что израильские военнослужащие обнаружили в районе оружие, в том числе три штурмовые винтовки М-16, боеприпасы и военное снаряжение, а также "место изготовления взрывчатки", которое было уничтожено.

По данным палестинского минздрава, погибшим было 32, 30 и 24 года. Ещё шесть человек в ходе израильского рейда получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Боевики Демократического фронта освобождения Палестины на юге Сектора Газа, 19 мая 2023 г. SAID KHATIB/AFP or licensors

"Бригады мучеников Аль-Аксы" - вооружённое крыло партии ФАТХ палестинского президента Махмуда Аббаса, заявили, что трое убитых были членами группировки.

Сам палестинский президент назвал случившееся "настоящей резней". Его пресс-секретарь призвал "немедленно прекратить" повторяющиеся операции израильских войск в Наблусе.

Администрация Джо Байдена в воскресенье раскритиковала Израиль за восстановление поселений в ранее эвакуированном форпосте Хомеш на севере Западного берега. В Вашингтоне выразили обеспокоенность отменой в марте израильским правительством закона 2005 года, согласно которому были ликвидированы четыре поселения на Западном берегу, а также визитом ультранационалистического министра нацбезопасности Бен-Гвира на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, третье по святости место в исламе.

По данным израильской армии, с начала года по меньшей мере 153 палестинца, 20 израильтян, один украинец и один итальянец были убиты в результате насилия, связанного с израильско-палестинским конфликтом.