British Telecom сократит до 55 тысяч рабочих мест

Euronews

Британская телекоммуникационная компания BT готовится к масштабным сокращениям и замене сотрудников искусственным интеллектом

Британский телекоммуникационный гигант British Telecom объявил о планах по ликвидации от 40 000 до 55 000 рабочих мест к концу десятилетия. Эта мера по сокращению расходов направлена на омоложение компании и рационализацию ее штата.

В настоящее время в British Telecom работает около 130 000 сотрудников. Генеральный директор Филип Янсен обещает более динамичное и процветающее будущее, профсоюзы возмущены. Пятую часть ликвидированных рабочих мест планируют заменить искусственным интеллектом.