Рафаэль Надаль не поедет во Францию и может завершить карьеру

Euronews

В следующем году испанец может вовсе завершить карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что из-за полученной в январе травмы пропустит «Ролан Гаррос» в этом году. И более того, по его словам, следующий — 2024-й год — может стать последним в его карьере.

Надаль делит с Новаком Джоковичем первую строчку по числу побед в турнирах Большого шлема, а в Открытом чемпионате Франции он побеждал рекордные 14 раз.

Испанец 20 лет не пропускал турниры такого уровня. Из-за нынешнего отказа он потеряет очки и вылетит из первой сотни мировых теннисистов — сейчас он занимает в рейтинге 14-ю строчку.