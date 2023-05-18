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Спорт

Рафаэль Надаль не поедет во Францию и может завершить карьеру

Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль   -  Авторское право  Francisco Ubilla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В следующем году испанец может вовсе завершить карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что из-за полученной в январе травмы пропустит «Ролан Гаррос» в этом году. И более того, по его словам, следующий — 2024-й год — может стать последним в его карьере.

Надаль делит с Новаком Джоковичем первую строчку по числу побед в турнирах Большого шлема, а в Открытом чемпионате Франции он побеждал рекордные 14 раз.

Испанец 20 лет не пропускал турниры такого уровня. Из-за нынешнего отказа он потеряет очки и вылетит из первой сотни мировых теннисистов — сейчас он занимает в рейтинге 14-ю строчку.

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