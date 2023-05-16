Новый премьер Словакии - зампредседателя Центробанка

Euronews

Президент Словакии Зузана Капутова назначила новое правительство во главе с зампредседателя Центробанка Людовитом Одором.

Этот кабинет экспертов будет руководить страной до досрочных выборов, назначенных на конец сентября.

Согласно Конституции Словакии, новый политически нейтральный, кабинет министров должен представить свою программу парламенту и попросить вотум доверия в течение 30 дней. Независимо от результатов голосования, 30 сентября будут проведены досрочные выборы.

Работа экспертных правительств заключается в том, чтобы вмешиваться, когда не предлагается никакого другого конституционного решения Зузана Капутова президент Словакии

46-летний Одор - третий глава словацкого правительства с момента выборов в 2020 году. Премьер-центрист Эдуард Хегер подал в отставку 7 мая после того, как два его министра уволились в начале месяца из-за субсидий в размере 1,4 млн евро семейному бизнесу министра сельского хозяйства Самуэля Влкана. 15 декабря прошлого года словацкие депутаты сместили первое правительство Хегера в результате вотума недоверия.

Это эксперты, некоторые из них уже работали в министерствах, так что они знают работу. Некоторые из них провели много лет в правительстве, поэтому я думаю, что они подготовлены и настроены на успех. Я им желаю быть успешными, это важно для Словакии Эдуард Хегер экс-премьер Словакии

Чтобы узнать больше о третьем премьер-министре Словакии за последние шесть месяцев, Euronews посетил Вельке Косихи, его родную деревню. Там все его знают, помнят как блестящего ученика и считают назначение отражением хорошего состояния отношений с венгерским меньшинством.

"Это начальная школа, в которой Людовит Одор закончил первые четыре класса. По словам мэра, тогда здесь было не так много учеников, с тех пор ситуация не изменилась. Сегодня пример нового премьера показывает, что люди из такой маленькой деревенской школы действительно могут изменить жизнь к лучшему", - передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews Адам Мадьяр.