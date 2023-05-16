Конгресс США займется регулированием технологий ИИ

К регулированию технологий, связанных с искусственным интеллектом призвал Конгресс США создатель программы ChatGPT Сэм Альтман. При всей достоинствах технологии во многих областях, властям следует законодательно регулировать эту сферу.

Искусственный интеллект (ИИ) может быть использован на благо человечества, считает создатель ChatGPT Сэм Альтман. При этом он призвал Конгресс США регулировать развитие и использование искусственного интеллекта. Как считает Альтман, эта технологии может быть полезной во многих областях - от медицины до борьбы с климатическим кризисом.

"Мы считаем, что вмешательство правительств в регулирование будет иметь решающее значение для снижения рисков все более мощных моделей, - отметил глава компании Open AI Сэм Альтман, - Например, правительство США могло бы рассмотреть условия лицензирования и тестирования при разработке и освоении моделей, превышающих порог возможностей."

Высказывания Альтмана прозвучали на фоне опасений американских политиков о том, что использование искусственного интеллекта будет иметь непредсказуемые последствия для общества. Законодатели говорят о таких рисках, как потеря рабочих мест или использование генераторов создания контента для публикации ложной информации зарубежными источниками.