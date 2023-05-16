Euronews

Польша получила первую партию американских ракетных установок HIMARS для развёртывания у российской границы, сообщил в понедельник министр обороны. "Оружие будет размещено в северо-восточной части нашей страны (...), его задачей будет сдерживание агрессора", - уточнил Мариуш Блащак.

В марте министерство заявило, что системы дальнего радиуса действия будут использоваться военным подразделением, базирующимся в Ольштыне, примерно в 80 километрах от границы с российским анклавом Калининград. По словам г-на Блащака, HIMARS "усилят польскую армию на восточном фланге страны и Атлантического альянса".

Варшава закупила 20 установок HIMARS в 2019 году и сейчас получила первую партию. Здесь заявляют, что ведут переговоры с Вашингтоном о приобретении большего количества оружия. "Конгресс США одобрил продажу Польше почти 500 ракетных установок. Они будут доставлены в Польшу как можно скорее", - добавил Блащак в понедельник.

Мы хотели бы быть уверены, что в рамках нового обсуждаемого сейчас контракта совместное производство HIMARS сможет осуществляться в Польше. Эту цель мы поставили перед собой Мариуш Блащак министр Национальной обороны Польши

Польша объявила о значительном увеличении расходов на оборону: до 4% от валового внутреннего продукта. Премьер-министр объяснил, что его стране необходимо вооружаться "быстрее" в контексте российского вторжения в Украину.