Северная Италия во власти водной стихии

Euronews

Власти регионов на севере Италии объявили чрезвычайное положение и призывают людей к эвакуации

Проливные дожди, обрушившиеся на большую часть Италии, стали причиной разлива реки Савио, протекающей через город Чезена в регионе Эмилия-Романья. Савио, а также другие реки на севере Италии затопили населенные пункты и поля, вызвали оползни. Это привело к тому, что многие жители нашли спасение лишь на крышах домов в ожидании помощи.

В Венеции власти готовятся привести в действие мобильный барьер в лагуне в надежде предотвратить наводнение.

Жителей предупредили, чтобы они не поддавались искушению посмотреть на бушующие воды и не оставались на нижних этажах, если они живут рядом с рекой.

"Будьте благоразумны, не проявляйте любопытства, чтобы бедствие не превратилось в трагедию", - призвал мэр Чезены Энцо Латтука в своем выступлении на телевидении.

В туристическом городе Равенна на северо-востоке Италии власти тоже призвали жителей перебраться на верхние этажи зданий. В Риччоне, пляжном городе на Адриатическом море, мэр попросил людей не пользоваться лодками и подручными средствами, чтобы переплыть улицы, ставшие бурной рекой.

Сильные ливни с ветром, обрушившиеся на страну с севера на юг, не прекратятся в ближайшие дни. В Эмилии-Романье введен режим повышенной опасности (красный уровень), или максимального риска. В результате дождей остановлено движение поездов и закрыты школы. приостановить занятия и эвакуировать сотни граждан из-за высокого риска наводнений.

Ситуация оценивается итальянскими властями как "критическая".