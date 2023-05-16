Сильные наводнения в БиГ и Хорватии. Объявлен режим ЧП

Сильные ливни в Боснии и Герцеговине и Хорватии привели к повышению уровня рек, наводнениям и опасной ситуации во многих населенных пунктах. В затронутых стихией регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В БиГ река Уна вышла из берегов, затопив дома и учреждения.

В Хорватии на помощь спасателям и местным жителям направлены военные.

Правительство Словении предупредило об опасности наводнения на востоке страны.

По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться в связи с усилением дождей.