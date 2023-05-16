"Международная амнистия": число смертных казней резко возросло

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883 человека были казнены в 20 государствах мира в прошлом году, что на 53% больше, чем в 2021-м. Таковы результаты обнародованного во вторник ежегодного доклада "Международной амнистии" World Death Penalty Report.

Этот, самый высокий показатель за последние пять лет, не включает неучтённых казней, главным образом в Китае, на Ближнем Востоке и Северной Африке, отмечают правозащитники.

Список стран, где смертный приговор чаще всего приводится в исполнение, возглавляют КНР, Иран и Саудовская Аравия, где, по данным "Международной амнистии", только за один день был казнён 81 человек. США занимают пятое место.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки попирают международное право, наращивая темпы казней в 2022 году, демонстрируя жестокое пренебрежение к человеческой жизни Аньес Калламар генеральный секретарь "Междунродной амнистии"

Правозащитники отмечают, что число казней растёт в том числе и потому, что некоторые государства возобновили эту практику. Речь идёт об Афганистане, Кувейте, Мьянме, Палестине и Сингапуре. 40% сошедших в статистику "Международной амнистии" смертных приговоров вынесены за преступления, связанные с наркотиками.

Единственная хорошая новость - шесть стран присоединились в 2022 году к лагерю государств, отменивших высшую меру наказания. Так, Казахстан, Центральноафриканская Республика, Папуа - Новая Гвинея и Сьерра-Леоне отменили смертную казнь за все преступления, Экваториальная Гвинея и Замбия - за уголовные.

После того, как рекордные 125 государств-членов ООН призвали к мораторию на смертную казнь, "Международная амнистия" надеется, что это отвратительное наказание уйдет в анналы истории, отмечают правозащитники.

"Но трагические цифры 2022 года напоминают, что почивать на лаврах рано, а следует продолжать мобилизацию усилий до тех пор, пока смертная казнь не будет отменена во всем мире", - заключают авторы доклада.