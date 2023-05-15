Оппозиция Таиланда празднует победу и создаёт 6-партийную коалицию

Euronews

Оппозиционные партии "Движение вперёд" и "Для тайцев" побеждают, согласно предварительным результатам, на парламентских выборах в Таиланде. На основании обработки 99% бюллетеней в понедельник утром, "Движение вперёд" получает 151 кресло в 500-местном парламенте, "Для тайцев" - 141 мандат.

Лидер "Движения вперёд" Пита Лимчароенрат в понедельник заявил о начале переговоров о создании коалиции, которая придёт на смену генералам, находящимся у власти почти десять лет. Лидер партии "Для тайцев" согласилась войти в неё.

Народ Таиланда выразил своё желание, и я готов стать премьер-министром всех, вне зависимости от того, согласны вы со мной или нет. Я поздравил лидера "Для тайцев" за её упорную кампанию и пригласил присоединиться к коалиции, в которую входят ещё пять партий из прежней оппозиции Пита Лимчароенрат лидер партии "Движение вперед"

Неприятие молодым поколением консервативного правительства, сформированного в результате государственного переворота 2014 года, способствовало рекордной явке в 75,22%, подтвердила избирательная комиссия в понедельник.

Две поддерживаемые военными партии потеряли поддержку и, по результатам воскресных выборов, получат соответственно 55 и 50 мест. Партия "Народная государственная сила" (United Thai Nation) с вице-премьером Правитом Вонгсуваном во главе заняла пятое место с 36 мандатами.