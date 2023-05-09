Кризис в Судане: сотни тысяч людей покинули свои дома

При этом еще до начала вооруженной эскалации в Судане 3,7 м человек уже считались внутренне перемещенными лицами.

Число погибших в результате продолжающихся столкновений в Судане превысило 600 человек, включая мирных жителей, ранения получили свыше пяти тысяч. Последние данные сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным НПО ACLED, жертв уже больше 750.

Представители враждующих сторон проводят переговоры в Саудовской Аравии.

Между тем Международная организация по миграции предупреждает, что кризис вынудил около 700 тысяч человек покинуть свои дома в Судане.

"Число внутренне перемещенных лиц в Судане более чем удвоилось за последнюю неделю, согласно данным, собранным матрицей отслеживания перемещений Международной организации по миграции. Согласно последним данным, сейчас насчитывается более 700 000 внутренне перемещенных лиц в результате боевых действий, начавшихся 15 апреля.", — заявил представитель МОМ Пол Диллон.

C 15 апреля страну покинули 150 000 человек. При этом еще до начала эскалации в Судане 3,7 м человек уже считались внутренне перемещенными лицами.

На прошлой неделе власти провинции Западный Дарфур обвинили силы быстрого реагирования в поджоге правительственных зданий, приютов для беженцев и грабежах.