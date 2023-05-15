Сектор Газа: хрупкое перемирие с Израилем пока соблюдается

Euronews

Хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве Египта между Израилем и сектором Газа в субботу, пока соблюдается, несмотря на воскресный инцидент.

"Исламский джихад" выпустил в воскресенье вечером ракету по Израилю, которая упала на пустыре. В палестинской группировке заявили, что это была "техническая ошибка" и заверили, что "соблюдают режим прекращения огня". Израильская армия ответила артиллерийским обстрелом двух военных постов ХАМАС на севере сектора Газа.

За пять дней эскалации погибли 35 человек, в том числе один израильтянин. С палестинской стороны среди погибших с палестинской стороны - много гражданских лиц, в том числе дети.

Израиль утверждает, что все здания, по которым был нанесен удар, использовались "Исламским джихадом" в качестве командных центров.

Правозащитники утверждают, что за пять дней противостояния разрушено 60 жилых домов, без крова остались до 400 человек.

У нас нет ни работы, ни жилья, ни стабильной жизни, ни безопасности, ничего. Что мы им сделали ? Мы просто бедные люди. Если их цель - один дом, пусть разрушают только его. Зачем уничтожать весь район? Май Сарсон владелец разрушенного дома

После вступления в силу соглашения о прекращении огня Израиль вновь открыл контрольно-пропускные пункты с палестинским анклавом. Грузовики с топливом въехали в воскресенье в Газу через Керем-Шалом, доставив топливо для городских электростанций.

Жители израильского Ашкелона, впервые за шесть дней, смогли провести время на пляже. Расположенный на юго-западе страны, на побережье Средиземного моря город, регулярно становится мишенью ракетных обстрелов палестинских боевиков. Местные жители опасаются, что конфликт может вспыхнуть снова.