Euronews

Президент Турции заявил на последнем предвыборном митинге, что будет "защищать независимость" страны точно так же, как сделал это в ночь попытки государственного переворота 2016 года.

На последнем перед первым туром митинге в Стамбуле в пятницу Реджеп Тайип Эрдоган предупредил консервативных сторонников о "цене, которую им придётся заплатить", и возможных репрессиях, если его соперник придёт к власти в ходе этих президентских выборов.

После митинга 69-летний президент торжественно открыл в Стамбуле очередную мечеть. Обозреватели отмечают, что за 20 лет его правления в Турции были возведены тысячи культовых сооружений.

Соцопросы последних недель предсказывают победу лидеру оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). На его завершающем митинге в Анкаре, с шестью партнерами по Национальному альянсу, Кемаль Кылычдароглу призвал избирателей “идти на голосование с весенним настроением" и "принести демократию и свободу в Турцию".

По мнению наблюдателей, снятие в четверг одного из четырех кандидатов, должно сыграть в пользу лидера оппозиции. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два лидера первого тура встретятся во втором, намеченном на 28 мая.

В ответ на опасения, что он может воспрепятствовать передаче власти, Эрдоган заявил, что в случае поражения проявит уважение к результатам выборов.

Популярность Эрдогана за последние месяцы снизилась из-за экономического кризиса, поразившего страну с населением 85 миллионов человек, а также после разрушительного землетрясения в феврале, унёсшего жизни 50 тысяч человек.