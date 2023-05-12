Что изменится для мигрантов?

Новая жёсткая миграционная политика США создает неопределённость для тысяч людей, ищущих убежища. Республиканцы настаивают на расширении стены Трампа на границе с Мексикой.

Тысячи мигрантов собрались на границе США и Мексики в преддверии окончания действия "Раздела 42" — правила, введённого Дональдом Трампом во время пандемии, которое позволяло немедленно депортировать мигрантов, нелегально пересекших границу.

Присутствие патрулей Министерства внутренней безопасности (DHS) усилилось в приграничных городах, таких как Эль-Пасо, поскольку Соединенные Штаты пытались убедить латиноамериканских мигрантов, бегущих из своих стран, не пытаться пересекать границу.

Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США:

"Хочу внести ясность: наши границы не открыты. Люди, которые пересекают нашу границу незаконно и без законных оснований для пребывания, будут незамедлительно выявлены и выдворены".

Отныне применяется "Раздел 8", правило, которое исторически регулировало миграцию в Соединенных Штатах. Кроме того, администрация президента Джо Байдена объявила о новых мерах, ограничивающих доступ просителей убежища.

Но республиканцы в Палате представителей, настаивающие на более жесткой линии, приняли в четверг масштабный законопроект о строительстве дополнительной стены на границе США и Мексики и введении новых ограничений для просителей убежища.