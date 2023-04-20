Разбор фейка: мигранты не перекрывали дорогу возле Ла-Манша

Видео, якобы показывающее, как мигранты блокируют дорогу возле Ла-Манша между Францией и Британией, стало вирусным в Твиттере, после того как один из британских ультраправых поместил его на своем аккаунте. Ролик, опубликованный Полом Голдингом, лидером ультраправой группы "Британия прежде всего", уже набрал более 500 000 просмотров в Твиттере.

Он ошибочно утверждает, что в ролике показаны "нелегальные мигранты в Кале, которые бросают камни для остановки грузовиков, чтобы они могли запрыгнуть на борт и пробраться в Великобританию".

Каждый год тысячи просителей убежища пытаются пересечь канал, чтобы попасть в Великобританию. Только в прошлом году почти 46 000 из них пытались сделать это, используя небольшие лодки.

Это опасное и даже смертельное путешествие для тех, кто пытается его совершить. Французский город Кале, а также переправа через канал стали символом кризиса беженцев в Европе.

Кризис, который также часто используется политическими деятелями. В данном случае - британскими ультраправыми. The Cube провел обратный поиск изображений, и мы нашли оригинальный ролик в Твиттере.

Как вы можете видеть, он датируется июлем 2019 года и он был размещен израильским новостным изданием. Переведенная подпись к видео гласит: "Протест эфиопской общины. Демонстранты бросают камни на авторазвязке Гедера".

Гедера - это город, расположенный в центральной части Израиля, и нам удалось определить место, где произошел этот протест. Прямо здесь, на этой развязке, как вы можете видеть на Google Earth.

Коротко о предпосылках этих протестов. В 2019 году тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Израиля после того, как 19-летний израильтянин эфиопского происхождения был убит полицейским, находившимся не при исполнении служебных обязанностей.

Смерть этого человека вызвала обвинения в расизме, а также в жестокости полиции. Десятки тысяч эфиопских евреев были привезены в Израиль в 1980-х и 1990-х годах.

И именно это видео в Твиттере, которое вы уже видели ранее, было также использовано в дезинформационной кампании против мигрантов. Но на этот раз в 2019 году и французскими ультраправыми.

Городу Кале даже пришлось начать судебное разбирательство в попытке засудить аккаунт, который первоначально разместил вводящее в заблуждение видео и надпись к нему в 2019 году.