"Евровидение-2023": объявлен состав участников гранд-финала

Euronews

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле прошел второй полуфинал, по итогам которого стали известны все участники финала

В Ливерпуле в субботу состоится гранд-финал песенного конкурса "Евровидение".

В четверг вечером Армения, Эстония, Бельгия, Кипр, Польша, Словения, Австрия, Албания, Литва и Австралия заняли свои места рядом с 10 победителями первого полуфинала.

"Мне очень понравилось. Все отлично поработали, - говорит этот болельщик из Австралии. - Но Австралия близка моему сердцу. Они проделали фантастическую работу".

Ханна Браун, Euronews: "К 20 исполнителям, прошедшим в полуфинал, присоединится победитель прошлого года Украина и "Большая пятерка".

"Большая пятерка" - это основатели конкурса Франция, Великобритания, Испания, Германия и Италия, которые автоматически попадают в финал.

А теперь главный вопрос: кто победит на конкурсе "Евровидение" в этом году?

Ева из Литвы: "Молдавия, определенно Молдавия - я люблю шоу и люблю музыку. Хоть это и не мой стиль".

Виталий из Эстонии: "Я болею за Финляндию. Я думаю, что у Финляндии очень хорошие шансы на победу".

Мэтт из Италии: "Мы болеем за Украину, потому что мы хотели бы увидеть "Евровидение" в Украине, ведь это означало бы, что война закончилась, и это было бы замечательно".