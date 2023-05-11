Один из соперников Эрдогана снял свою кандидатуру с выборов, это может помочь оппозиции

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В последние дни несколько лидеров его партии подали в отставку, опасаясь, что кандидатура г-на Инса помешает Кемалю Киличдароглу, главе альянса шести оппозиционных партий, одержать победу над президентом Эрдоганом, который находится у власти уже 20 лет.

Мухаррем Инче, один из четырех кандидатов на президентских выборах в Турции 14 мая, объявил в четверг о снятии своей кандидатуры, что, скорее всего, будет способствовать избранию Кемаля Киличдароглу, главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я снимаю свою кандидатуру", - сказал на пресс-конференции лидер партии "Мемлекет" ("Отечество"), которой последние опросы общественного мнения отдавали от 2 до 4% голосов избирателей.

В последние дни несколько лидеров его партии подали в отставку, опасаясь, что кандидатура Инче помешает Кемалю Кылычдароглу, главе альянса шести оппозиционных партий, одержать победу над президентом Эрдоганом, который находится у власти уже 20 лет.

Инче обосновал свое решение тем, что оппозиционный альянс "свалит всю вину" на него в случае проигрыша.

"Я не хочу, чтобы у них были оправдания", - сказал он.

Мухаррем Инче был кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (CHP, социал-демократы) в 2018 году, проиграв в первом туре Реджепу Тайипу Эрдогану.

В мае 2021 года он основал собственное светское националистическое формирование.

Кемаль Кылычдароглу, лидеру CHP, выглядит фаворитом в противостоянии с президентом Эрдоганом, которому впервые за двадцать лет противостоит объединенная оппозиция.

Последний опрос общественного мнения, опубликованный в четверг известным институтом Конда, дал г-ну Киличдароглу 49,3% голосов в первом туре, против 43,7% у г-на Эрдогана и 2,2% у Мухаррема Инче.

Четвертый кандидат, Синан Оган, может получить 4,8% голосов.

Согласно опросу Metropoll, проведенному в начале апреля, уход Мухаррема Инче должен принести больше пользы г-ну Киличдароглу, чем уходящему главе государства.