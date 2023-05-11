В Великобритании родился первый ребенок от трех родителей

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Британские ученые создали эмбрион с использованием генетического материала трёх человек

В Великобритании родился первый ребенок, созданный с использованием ДНК трех человек, в рамках процесса, направленного на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний.

Процедура митохондриального донорства (MDT) использует ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери. В эмбрионах соединяются сперматозоиды и яйцеклетки биологических родителей с митохондриями - крошечными структурами, похожими на батарейки, из яйцеклетки донора. Получившийся ребенок имеет ДНК матери и отца, а также небольшое количество ДНК донора.