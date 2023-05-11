В финском Эспоо обрушился мост: пострадали более 20 человек

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При падении с высоты нескольких метров при обрушении моста в городе Эспоо ранения получили 24 человека. Полиция выясняет причину инцидента

По меньшей мере 27 человек, многие из которых школьники, пострадали в результате обрушения временного пешеходного моста в городе Эспоо на юге Финляндии.

Полиция сообщила, что мост, пересекающий строительную площадку, рухнул утром в четверг. К счастью, никто не погиб. Ранения получили 24 человека. Пятнадцать доставлены в больницу.

Из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Травмы пациентов, упавших с высоты нескольких метров, в основном, представляют переломы конечностей.

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил сожаление по поводу случившегося в "Твиттере". "Шокирующая новость о происшествии в Тапиоле. Оказание помощи и поддержки сейчас важно", - написал он. Правоохранительные органы выясняют причину инцидента.