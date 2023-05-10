Почему в Австрии такая высокая инфляция?

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Инфляция в Австрии держится на высоком уровне, что вызывает критику в адрес правительства

Постоянно растущая инфляция в Австрии вызывает много критики в адрес властей. По мнению ряда экономистов, правительство действует неправильно, пытаясь противостоять росту цен - и за это расплачиваются потребители, как на венском рынке Нашмаркт.

Керстин Хауке, покупательница: "Меня раздражает, что зарплаты не хватает, чтобы иметь возможность покупать эти продукты каждый день".

Гази Озюрек, озеленитель: "Арбузы сейчас за килограмм - два евро пятьдесят. Как люди могут себе это позволить?"

Самая высокая инфляция в еврозоне - в Латвии, Словакии, Литве, Эстонии и Австрии. Но если в первых четырех странах она замедляется, то в Австрии снова ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Институт экономических исследований в Вене критикует принятые до сих пор правительственные меры и призывает изменить курс, отказавшись от единовременных выплат.

Йозеф Баумгартнер, Австрийский институт экономических исследований: "Правительство могло бы сейчас воспользоваться своей властью и передать снижение цен, которое уже произошло на европейском энергетическом рынке, потребителям и малым и средним предприятиям".

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Согласно экономическим исследованиям, в ближайшее время должно произойти снижение цен на продукты питания, однако там, где требуется большое количество персонала - например, в сфере общественного питания, цены продолжат расти".