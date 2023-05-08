Макрон в Лионе: протест несмотря на запрет

Euronews

Массовые собрания рядом с местом визита Макрона были запрещены, но выступающие против пенсионной реформы демонстранты протестовали возле периметра безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Лион в рамках мероприятий в честь 78-й годовщины победы над нацистской Германией.

Глава государства побывал в бывшей тюрьме Монлюк, где в годы войны находился в заключении один из лидеров французского Сопротивления Жан Мулен. Президент возложил венок к Национального мемориалу.

Массовые собрания рядом с тюрьмой были запрещены, но выступающие против пенсионной реформы демонстранты собрались возле периметра безопасности. В акции протеста приняли участие от трех до пяти тысяч человек.

Говорят демонстранты:

"Это просто невыносимо, что он пользуется славой нашего героя сопротивления Жана Мулена, вроде бы ведет себя хорошо, но ведь власти делают именно то, из-за чего погиб Жан Мулен".

"Макрон приехал, чтобы почтить память, в то время как он полностью угнетает свой народ и отдает предпочтение лишь одной части населения, это смешно, это нонсенс... В этом правительстве нет демократии, вот почему я протестую, это из-за отсутствия демократии, отсутствия разделения и равенства".

"Я знаю, что многим молодым людям также говорят: "Да, ты не работаешь и т.д." У меня есть друзья, которые уже годами ломают себе спины, они начали работать с 16 лет в магазинах... кто же их защитит, кто им поможет?"

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Задержаны трое зачинщиков беспорядков. Профсоюзы обещают продолжить манифестации.