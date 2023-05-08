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мир

Визит главы МИД КНР в Европу

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Цинь Ган посетит ФРГ, Францию и Норвегию
Цинь Ган посетит ФРГ, Францию и Норвегию   -  Авторское право  Andy Wong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В Пекине не разглашают подробности, связанные с целями переговоров.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ближайшие дни посетит Германию, Францию и Норвегию по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран. В Пекине не разглашают подробности, связанные с целями переговоров. 

Визит Циня проходит на фоне нескольких значимых визитов в Китай европейских лидеров, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Германии Анналены Баербок.

Наблюдатели отмечают, что Китай стремится выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. 

9 мая Анналена Бербок принимает Циня в Берлине.

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