Визит главы МИД КНР в Европу

Euronews

В Пекине не разглашают подробности, связанные с целями переговоров.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ближайшие дни посетит Германию, Францию и Норвегию по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран. В Пекине не разглашают подробности, связанные с целями переговоров.

Визит Циня проходит на фоне нескольких значимых визитов в Китай европейских лидеров, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Германии Анналены Баербок.

Наблюдатели отмечают, что Китай стремится выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом.

9 мая Анналена Бербок принимает Циня в Берлине.