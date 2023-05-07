Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле

Euronews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл предвыборный митинг в Стамубле. В нём приняли участие более 1,7 млн человек.

Действующий глава турецкого государства и кандидат в президенты от Народного альянса Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье предвыборный митинг в Стамбуле. По официальным данным, в нем приняли участие более 1,7 млн человек. Некоторые отказывались давать интервью, стремясь поскорее выйти на сцену.

Но те, кто согласился говорить, выражали горячую поддержку Эрдогану и его партии ПСР.

"Эрдоган выполнил всё, что обещал. Нет ничего, чего бы он не выполнил".

"Потому что Эрдоган — мусульманин, он смелый, у него есть мораль и верность долгу. Он лидер, любящий свою страну и свой народ".

"Я знаю прошлое и хочу пойти по пути Эрдогана. Эрдоган всегда остается самим собой".

Согласно последним турецким опросам, Эрдоган отстаёт от лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, которые пройдут 14 мая. Президент вновь атаковал оппозицию, утверждая, что его оппонент пьян и сотрудничает с террористическими организациями.