Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился на публике после трехдневного недомогания

Euronews

Президент Турции посетил авиационно-космический фестиваль Teknofest

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому во вторник стало плохо в прямом эфире, в субботу впервые появился на публике.

По словам главы Минздрава, 69-летний Эрдоган страдал инфекционным гастроэнтеритом. Глава государства прибыл на авиационно-космический фестиваль Teknofest в стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

На шоу представлены технологические новинки и разработки Турции; большое количество продукции оборонной сферы, в частности, беспилотники.

Фестиваль проходит за две недели до президентских выборов.

Большинство опросов показывают, что Эрдоган немного отстает от своего соперника Кемаля Кылычдароглу и может проиграть выборы после двадцати лет пребывания у власти.

В числе всокопоставленных гостей на фестиваль в Стамбул прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба. Этим странам Анкара поставляет беспилотники.