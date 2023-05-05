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США

Посмертная звезда на "Аллее славы" для Кэрри Фишер

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Церемония закладки именной звезды состоялась перед театром "Эль Капитан".
Церемония закладки именной звезды состоялась перед театром "Эль Капитан".   -  Авторское право  VALERIE MACON / AFP
 Alexander Kazakevich

Билли Лурд получила звезду за мать в День "Звёздных войн".

В "День "Звёздных войн", который поклонники киносаги отмечают 4 мая, Кэрри Фишер, сыгравшая роль Леи Органы, посмертно получила звезду на голливудской "Аллее славы". 

На церемонии закладки присутствовала дочь Фишер, скончавшейся 7 лет назад от сердечного приступа, Билли Лурд. Из-за семейных разногласий на мероприятие не позвали брата и сестёр актрисы. 

Кампания за присвоение именной звезды длилась годами: фанаты жаловались на то, что  партнёры Фишер по съёмочной площадке – Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) и Харрисон Форд (пилот Хан Соло) – уже давно получили высший знак признания в Голливуде.

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