Посмертная звезда на "Аллее славы" для Кэрри Фишер

Билли Лурд получила звезду за мать в День "Звёздных войн".

В "День "Звёздных войн", который поклонники киносаги отмечают 4 мая, Кэрри Фишер, сыгравшая роль Леи Органы, посмертно получила звезду на голливудской "Аллее славы".

На церемонии закладки присутствовала дочь Фишер, скончавшейся 7 лет назад от сердечного приступа, Билли Лурд. Из-за семейных разногласий на мероприятие не позвали брата и сестёр актрисы.

Кампания за присвоение именной звезды длилась годами: фанаты жаловались на то, что партнёры Фишер по съёмочной площадке – Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) и Харрисон Форд (пилот Хан Соло) – уже давно получили высший знак признания в Голливуде.