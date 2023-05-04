Принцесса Лея на "Аллее славы": брата и сестёр Кэрри Фишер не позвали на церемонию закладки звезды

David Mouriquand и HOLLYWOOD REPORTER

В честь актрисы, скончавшейся 7 лет назад, на "Аллее славы" будет заложена 2754-я по счёту звезда. Статусное событие омрачили споры её родственников.

"Да пребудет с тобой сила" – одна из самых культовых фраз в истории кинематографа. Вот уже несколько десятилетий поклонники эпопеи Джорджа Лукаса обыгрывают знаменитое напутствие джедаев как "Да пребудет с тобой четвёртое мая" – в основе каламбура лежит схожесть в произношении английских слов "force" и "fourth". В связи с этим именно 4 мая отмечается неофициальный "День "Звёздных войн".

В этом году к памятной дате фанатов медиафраншизы ожидал сюрприз – Кэрри Фишер, сыгравшая роль Леи Органы, посмертно получит звезду на голливудской "Аллее славы". Ранее именных звёзд уже были удостоены партнёры актрисы по съёмочной площадке – Харрисон Форд (пилот Хан Соло) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер).

В церемонии закладки примет участие её дочь Билли Лурд, которая также снялась в нескольких эпизодах киносаги "Звёздные войны". При этом на Голливудский бульвар не пригласили братьев и сестёр Кэрри Фишер. "И они знают почему" – издание The Hollywood Reporter опубликовало заявление Лурд, в котором она обвинила родственников в стремлении "нажиться на смерти матери".

По её словам, Тодд, Джоэли и Триша Ли Фишер давали множество платных интервью и выручили немалые деньги на публикации книг о смерти звезды. Лурд также указала на кампанию, направленную против неё в социальных сетях.

"Это большое потрясение, ведь меня не допустили на важное мероприятие, посвященное кинонаследию моей сестры Кэрри", – говорится в комментарии Тодда Фишера изданию TMZ.

Джоэли и Триша Ли Фишер опубликовали совместное заявление на странице Instagram Джоэли, в котором подтвердили, что племянница не позвала их на церемонию: "Будь воля Кэрри, мы бы обязательно присутствовали на этом событии".