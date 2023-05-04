Космонавты МКС выбросили сверток с отработанными материалами

Как избавиться от отходов в космосе? Космонавты МКС нашли решение во время выхода в открытый космос: сверток с отработанными материалами выбросили прямо на орбите

В среду, 3 мая два российских космонавта вышли в открытый космос для переноса экспериментального шлюза из модуля "Рассвет" в многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Выход в открытый космос, или как говорят в НАСА, "космическая прогулка" , продолжался около 6 часов.

В конце рабочего дня космонавты отпустили в космос небольшой сверток, содержащий элементы, которая больше не нужны в работе, в том числе те, что остались от предыдущих выходов в открытый космос. Некоторое время сверток весом 5 кг по инерции лететь за МКС, а затем просто сгорит в атмосфере Земли.