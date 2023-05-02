Директор школы дал отпор черному медведю

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В США черный медведь забрался в школьный мусорный контейнер - бесстрашный директор разрешил ситуацию

Директора одной из начальных школ в американском штате Западная Виргиния утром разбудил странный рев, доносившийся из мусорного контейнера. Когда он его открыл, оттуда выскочил черный медведь.

От неожиданности и испуга хищник и наставник разбежались в разные стороны. Обошлось без жертв.

По словам директора, медведь, который не мог выбраться из бака самостоятельно, был напуган даже больше, чем он сам.

Позднее на место инцидента приехали сотрудники Департамента природных ресурсов штата и повесили на контейнер новый замок, чтобы медведь не смог опять туда забраться.