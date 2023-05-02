Международная федерация дзюдо не допустила восемь россиян до ЧМ в Дохе

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После тщательной проверки восьми членам делегации из России отказано в допуске на чемпионат мира по дзюдо в Дохе. Ранее сборная Украина заявила о бойкоте соревнований

В минувшие выходные Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях мирового уровня под нейтральным статусом. Реакция сборной Украины была молниеносной и ожидаемой — бойкот грядущего чемпионата мира в Дохе.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил участие атлетов из РФ и Беларуси при ряде условий. Одно из них — спортсмены не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не были замечены в "поддержке боевых действий".

Объясняя свое решение о бойкоте, тренер сборной Украины Виталий Дуброва заявил, что IJF не провела должным образом проверку попавших в заявку спортсменов из России и Беларуси. По его словам, практически все они имеют отношение к силовым структурам.

Во вторник, 2 мая, Международная федерация дзюдо объявила, что после тщательной проверки отказала в допуске к чемпионату мира в Дохе восьми членам делегации из России.

Виталий Дуброва, главный тренер сборной Украины по дзюдо:

_— Мы готовились к этому, мы понимали, что такая ситуация может произойти. Но до последнего надеялись, что здравый смысл все-таки возобладает. Но нет. 28 апреля, за несколько часов до окончания срока регистрации, на сайте IJF появилось сообщение о том, что федерация допускает россиян и белорусов на все свои соревнования в нейтральном статусе. Так называемые индивидуальные нейтральные атлеты. _

В IJF заявляют, что независимый орган будет проверять биографические данные и следить за аккаунтами спортсменов в социальных сетях. Любой, кто будет уличен в поддержке вторжения России в Украину, будет исключен.

Ранее допустили или выразили желание допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований федерации бокса, тхэквондо, настольного тенниса, велоспорта, фехтования, борьбы, скейтбординга и гимнастики.