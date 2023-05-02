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Один из бывших лидеров группировки "Палестинский исламский джихад" умер в израильской тюрьме во время голодовки, которую он объявил в феврале этого года.

Смерть в результате голодовки одного из лидеров "Палестинского исламского джихада" вызвала бурную реакцию в секторе Газа.

Хадер Аднан голодал в израильской тюрьме с момента своего задержания в феврале. 45-летний палестинец стал первым узником, умершим в результате голодовки в израильской тюрьме. Аднана не раз помещали в заключение под разными предлогами с 2011 года, и всякий раз он устраивал продолительные голодовки в знак протеста.

Вскоре после объявления о его смерти из Газы были выпущены ракеты в сторону Израиля. Израильский военный представитель заявил, что ракеты упали "на открытой местности".

Группировка "Исламский джихад", которую США и ЕС считают террористической, ранее предупреждала о возмездии в случае смерти Аднана.

В последние месяцы Израиль наносил авиаудары по Газе в ответ на неоднократные ракетные обстрелы.