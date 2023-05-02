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США

Aerosmith отправляются в прощальный тур

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Прощальный тур Aerosmith
Прощальный тур Aerosmith   -  Авторское право  Aerosmith
 Антон Хмельнов

Легенды рока Aerosmith отправляются в прощальный тур: 40 концертов завершают 53 года карьеры на сцене.

 Легендарные рокеры из Aerosmith объявили о прощальном турне после полувековой карьеры на сцене.

Тур под названием Peace Out рассчитан на 40 концертов и начнется 2 сентября в Филадельфии. Последний концерт группа должна сыграть 26 января будущего года в Монреале.

В соцсетях Aerosmith пишут:

"После 50 лет, 10 мировых туров и выступлений перед более чем 100 миллионами поклонников... Пришло время для последнего выступления."

Бессменный фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер, гитаристы Джо Перри, Брэд Уитфорд и Том Гамильтон примут участие в концертах. Ещё один основатель группы, барабанщик Джоуи Крамер, отказался от тура "по состоянию здоровья".

Winslow Townson/2022 Invision
Джо Перри и Стивен Тайлер из Aerosmith выступают в парке Фенуэй в Бостоне (8 сентября 2022 г.)Winslow Townson/2022 Invision

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