В Судане не соблюдается перемирие, гуманитарная ситуация ухудшается

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В Хартуме и Омдурмане снова раздаются звуки стрельбы. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

В Судане, несмотря на объявление о продолжении перемирия между армией и спецназом, не прекращаются боевые действия. В понедельник звуки взрывов и перестрелки раздавались в некоторых частях Хартума и соседнего города Омдурмана.

Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о временном прекращении огня.

Фолькер Пертес, спецпредставитель генсека ООН по Судану: "Ни одно из соглашений о прекращении огня не соблюдалось полностью. Все они соблюдались частично, а иногда только в некоторых местах".

Египет на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире предложил проект резолюции по Судану, в котором содержится призыв к "немедленному и полному прекращению" боевых действий.

Столкновения между армией и спецназом в борьбе за власть начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. С тех пор тысячи иностранных граждан покинули страну. Многие все еще ждут эвакуации.

Конфликт, заявляют в минздраве Судана, унес жизни около 600 человек. Сотни людей получили ранения.

Опасаясь за свою жизнь, граждане страны бегут в соседний Чад. Люди пересекают границу пешком, на лошадях или ослах, только с личными вещами. По данным ООН, в Чад, переместились порядка 20 тысяч суданцев.