Миграционный кризис: власти Перу обратились за помощью

Сотни мигрантов уже почти неделю находятся на чилийско-перуанской границе. Их не пропускают в Перу из-за отстутствия официальных документов.

Власти Перу обратились к соседним странам с призывом помочь им в разрешении миграционного кризиса на границе с Чили, где уже почти неделю находятся сотни мигрантов, главным образом из Венесуэлы. Людей не пропускают в Перу из-за отсутствия официальных документов.

"Мы договорились создать технический механизм на уровне вице-премьеров, который будет заниматься решением этого вопроса. Это не локальная проблема, а проблема регионального уровня, поэтому мы также собираемся подключить наших коллег из других соседних стран", - заявила министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Херваси.

Мигранты уезжают из Чили из-за растущего уровня жизни, невозможности найти работу и получить вид на жительство. По их словам, они не собираются оставаться в Перу, а хотят добраться до своих стран. Перу обсуждает с Чили возможность создания гуманитарного коридора, однако это может произойти только после выдачи мигрантам временных документов.