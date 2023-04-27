Жара не мешает жителям Севильи наслаждаться жизнью

Несмотря на необычайно жаркий апрель, жители Севильи пришли на ежегодную ярмарку, мероприятие известное по всей Андалусии и Испании. Из-за 40-градусной жары приходится соблюдать некоторые меры предосторожности.

Термометры на улицах Севильи днём поднимаются до отметки 40 градусов по Цельсию. Для севильской ярмарки это оказался самый жаркий апрель за многие годы. При столь высокой дневной температуре тяжесть от жары и приятные мгновения от прохлады и напитков идут рука об руку: на самом знаменитом празднике в Андалусии посетители не отказываются от традиционных костюмов, но зонтиков от солнца, вееров и бутылок с водой в этом году больше, чем когда-либо.

00.20 СОТ Чаро (не захотела называть свою фамилию), преподаватель парикмахерского искусства:

"В самом деле, жара сегодня необычная, совершенно не типично, чтобы было 40 градусов в апреле, - говорит одна из посетительниц ярмарки. - Что верно, то верно: здесь, в Андалусии, и особенно в Севилье, мы привыкли к такой жаре".

Службы здравоохранения подтвердили, что число инцидентов, связанных с жарой, в этом году выросло в несколько раз. На ярмарке медперсонал даёт простые советы о том, как противостоять жаре.

"Люди должны защищать себя в самые жаркие дневные часы, всем следует побольше пить, хотя увлажняться можно и не только в помощью воды. Главное об этом помнить".