Трудный моральный выбор: компании из Нидерландов продолжают поставлять цветы в Россию

Johan Bodinier

В прошлом году цветочный бизнес принес производителям в ЕС почти 10 миллионов евро, причем большая часть экспорта в Россию приходится на Нидерланды.

Бизнес москвички Екатерины процветает.

Поскольку санкции на экспорт срезанных цветов из ЕС в Россию отсутствуют, ее команда занята доставкой букетов по российской столице. Бизнес настолько хорош, что она собирается лететь в очередной раз на отдых в Дубай.

Согласно последним официальным статистическим данным, экспорт срезанных цветов в Россию в прошлом году принес производителям в ЕС 9,4 миллиона евро. Большая часть этих цветов поступает из Нидерландов.

Катя покупает цветы у оптовика и рассказывает, что около 30% ее свежесрезанных цветов сейчас привозится из Нидерландов, известной своими огромными полями тюльпанов. Но сейчас поставки сократились, если сравнивать с периодом до начала российского вторжения в Украину.

Голландские цветы стали дороже, рассказала Екатерина в интервью Euronews. По ее словам, цветы из Кении, Эквадора и Колумбии можно купить немного дешевле.

Дороже, но не недоступнее

Крупные нидерландские экспортеры цветов - ни один из которых не согласился ответить на вопросы Euronews для этой статьи - стоят перед той же дилеммой, что и другие европейские предприятия: продолжать ли экспорт своих товаров в Россию, даже если они не попали под санкции.

Например, в апреле компания "Абсолют" решила прекратить экспорт водки в РФ после того как в Швеции, в частности в соцсетях, ее резко раскритиковали за продолжение поставок, при том что санкции не касаются экспорта продуктов питания и напитков.

На Нидерланды приходится около 60% мировой торговли цветами. Экспорт из этой страны составляет более 80% от всего экспорта цветов в ЕС.

Значительный выигрыш для экспортеров цветов

В первые три квартала 2022 года в Нидерландах объем экспорта цветов в целом составил рекордные 3,4 млрд евро.

8 апреля 2022 года Европейский союз опубликовал "Ограничительные меры ЕС в ответ на кризис в Украине", запрещающие странам-членам ЕС экспортировать луковицы цветов и продукцию питомников в Россию. Но срезанные цветы имеют ограниченный срок свежести, поэтому они не попали под санкции.

Хотя бизнес и столкнулся с затруднениями из-за многочисленных санкций ЕС, российская цветочная индустрия по-прежнему крепка.

Группа компаний "Азалия", оптовый поставщик свежесрезанных цветов в Москве, подтвердила Euronews, что импортирует цветы из Нидерландов. На ее сайте указано, что она получает товар дважды в неделю.

Одни продают цветы, другие покупают танки

Хотя нидерландский экспорт цветов в Россию не представляет тайны, производители не стремятся к огласке.

Пока они продают цветы в РФ, правительство Нидерландов закупает танки Leopard 2 для Вооруженных сил Украины.

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила совместно со своим датским коллегой о намерении "совместно приобрести, отремонтировать и передать в дар Украине 14 танков Leopard 2A4".

Танки, о которых Киев неоднократно просил с начала войны, будут куплены за 165 миллионов евро и, как ожидается, переданы ВСУ в начале 2024 года.

Euronews обратился за комментариями в Ассоциацию оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) и к министру экономики Нидерландов, но пока не получил ответа.