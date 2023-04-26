Против Навального выделено дело о терроризме: политику грозит до 30 лет колонии

Euronews

Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом оппозиционный политик сказал по видеосвязи на заседании Басманного суда.

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела [об экстремизме] отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд", — цитируют слова Навального его соцсети.

Политик добавил, что ему грозит "30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему".

На ознакомление с делом, в котором 196 томов, суд дал Навальному 10 дней.

"Это значит, что большой процесс по этому делу Алексея начнется совсем скоро", — написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.