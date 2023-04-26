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Россия

Против Навального выделено дело о терроризме: политику грозит до 30 лет колонии

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Alexei Navalny attends by video link the procedure of the Basmanny Court in Moscow
Alexei Navalny attends by video link the procedure of the Basmanny Court in Moscow   -  Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом оппозиционный политик сказал по видеосвязи на заседании Басманного суда. 

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела [об экстремизме] отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд", — цитируют слова Навального его соцсети.

Политик добавил, что ему грозит "30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему".

На ознакомление с делом, в котором 196 томов, суд дал Навальному 10 дней. 

"Это значит, что большой процесс по этому делу Алексея начнется совсем скоро", — написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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