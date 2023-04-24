Отток средств из Credit Suisse в первом квартале превысил 61 миллиард франков

Euronews

Чистый отток средств из швейцарского банка Credit Suisse в первом квартале текущего года составил 61 миллиард 200 миллионов швейцарских франков. При этом объем клиентских депозитов сократился на 67 миллиардов.

Вместе с тем банк сумел прервать череду убыточных кварталов, получив по итогам первых трех месяцев этого года, чистую прибыль в размере 12,8 млрд франков.

Это стало возможно благодаря тому, что в рамках сделки между UBS и Credit Suisse, совершенной при посредничестве швейцарских властей, была списана стоимость всех долговых обязательств.

О покупке Credit Suisse за 3 млрд франков UBS объявил В конце марта.