В Совете Европы высказались в поддержку Владимира Кара-Мурзы

Euronews

В понедельник в Совете Европы прошло мероприятие в поддержку российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, которого на прошлой неделе приговорили к 25 годам лишения свободы, а также других российских и белорусских политических заключенных.

"Спасибо за то, что предоставили мне эту замечательную платформу, чтобы я могла продолжать следить за тем, чтобы голос моего мужа был услышан, несмотря ни на что. Потому что именно этого хочет режим — заглушить эти голоса. Но я не дам этому произойти", — сказала супруга оппозиционера Евгения Кара-Мурза.

17 апреля Московский городской суд приговорил Владимира Кара-Мурзу — политика и публициста, пролоббировавшего "список Магнитского" — к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, распространении "фейков" о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Соратники оппозиционера считают приговор местью Кремля — как и две попытки его отравления в 2015 и 2017 годах.