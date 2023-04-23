Суда НКО везут десятки мигрантов в порты Италии

Суда некоммерческих организаций везут к берегам Италии десятки мигрантов, обнаруженных активистами в Средиземном море. В воскресенье утром таким образом в порт Бари прибыли около 30 человек. Ещё почти 70 ожидают в порту Равенны во вторник. Среди них по меньшей мере двое несовершеннолетних.

По данным НКО, в новых группах мигрантов оказывается всё больше выходцев из Судана, где продолжаются бои между национальной армией и подразделениями «Сил оперативного реагирования». Активисты ожидают дальнейшего усиления потока потенциальных беженцев из стран, раздираемых военными конфликтами.

Всего с начала года власти Италии зарегистрировали прибытие в страну более 35 тысяч мигрантов – это в четыре раза превышает показатели 2021 и 2022. Ежемесячно итальянские порты принимают сотни переселенцев, в основном из стран Южной и Средней Азии, а также Африки. Начало года было отмечено серией крупных кораблекрушений, которые обернулись гибелью сотен людей. Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации для экстренных мер по контролю за миграцией.