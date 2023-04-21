Во Франции не стихают антиправительственные протесты

Euronews

Тысячи людей, недовольные пенсионной реформой, выходят на улицы. В Париже группа демонстрантов штурмовала здание биржевого оператора Euronext. В Лионе бастующие железнодорожники вторглись в офисы SNCF - государственной компании, осуществляющей перевозки.

Лидер Всеобщей конфедерации труда Софи Бине на акции в Гардане вновь призвала французов выйти на демонстрацию Первого мая.

Софи Бине, лидер ВКТ: "Первое мая будет беспрецедентным, исключительным днем мобилизации. Беспрецедентным, потому что это первый раз, когда все профсоюзные организации призвали к первомайской демонстрации. Так что это будет день объединенной и народной мобилизации".

Президент Франции Эммануэль Макрон совершал поездку по регионам. В городе Ганж его встретили протестами. Но демонстрантов держали на расстоянии.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Это нормально, что выражается гнев. Но мы должны продолжать двигаться вперед. Мы будем продолжать продвигаться вперед в школьных проектах и выполнять свои обязательства".

Глава государства продолжает защищать крайне непопулярную пенсионную реформу, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию. Для снятия напряженности в обществе Макрон пообещал провести еще одну реформу, на этот раз трудовую.