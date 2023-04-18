Аресты по делу о подпольном участке полиции Китая в Нью-Йорке

Два жителя Нью-Йорка арестованы по подозрению в руководстве предполагаемым подпольным отделением китайской полиции в районе Чайна-таун на Манхэттене. По версии прокуратуры, они помогли создать и возглавить пропекинскую правительственную ячейку, целью которой было запугивание китайских диссидентов, проживающих в США.

В рамках расследования обвинения предъявлены также 40 сотрудникам спецслужб и полиции Китая.Согласно обвинительному заключению, данные лица создали ряд аккаунтов в социальных сетях, которые использовали для преследования и запугивания лиц, выступающих против политики КНР.

В Пекине заявили о "политической манипуляции".

"Китай решительно выступает против клеветы, участия в политических манипуляциях и злонамеренного выдумывания американской стороной так называемых транснациональных репрессий", — заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. "Мы призываем США немедленно задуматься о себе, отказаться от мышления времен холодной войны и идеологических предубеждений, немедленно прекратить связанную с этим ошибочную практику, прекратить политические манипуляции и прекратить клеветнические атаки на Китай" — добавил он.

По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, в прошлом году в мире действовали свыше 100 подпольных представительств китайского правительства, в подавляющем большинстве в Европе.