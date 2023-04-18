Как экс-офицер ВМС США вела пророссийский аккаунт с дезинформацией

Для подписчиков человек, ведущий блог под названием Donbass Devushka или "Донбасская девушка", это россиянка из оккупированного Луганска, которая активно распространяет дезинформацию с начала войны в Украине в прошлом году.

Но в действительности человеком, стоящим за этим аккаунтом, оказалась 37-летняя американка по имени Сара Билс. Она - бывший унтер-офицер ВМС США, которая недавно была уволена с действительной службы и проживает в штате Вашингтон.

Она была впервые разоблачена на основании данных из открытых источников проукраинскими активистами, известными как NAFO.

Сара Билс набрала большое количество подписчиков - более 135 000 в Twitter, Telegram, а также на YouTube. Она собирала деньги для российской армии, а также высмеивала гибель украинских солдат на своих аккаунтах в социальных сетях.

"Донбасская Девушка" размещала такие селфи. Она утверждала, что ее зовут Мила Медведева, и говорила с нарочитым русским акцентом во время своих подкастов, как, например, здесь:

"Привет и добро пожаловать в ежедневный подкаст "Донбасская Девушка". Я здесь вместе с моим соведущим. Как всегда, здесь только я и прекрасный, суперталантливый удивительный Игорь Лопотонок. Добро пожаловать, Игорь! Он - режиссер и продюсер сериала "Украина в огне" с Оливером Стоуном. Если вы его не видели, вам нужно его посмотреть. Он доступен на Rumble. Как вы сегодня?"

Сара Билс также сыграла ключевую роль в распространении недавно "слитых" секретных файлов Пентагона, по данным Wall Street Journal. Военнослужащий США Джек Тейшейра был обвинен в пятницу в изъятии и передаче секретных документов, и теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Сара Билс, которая во время службы в ВМС имела допуск к секретной информации, сказала WSJ, что не помогала распространять эти документы. Однако, если посмотреть на ее аккаунт в Telegram, можно найти скриншот, на котором видны "слитые" документы и файлы.

Журнал также отметил, что файлы, размещенные на ее канале, были измененными версиями оригиналов, в которых было отредактировано количество смертей, чтобы создать впечатление, что Россия потеряла меньше, чем на самом деле.

Сара Билс даже призналась Wall Street Journal в том, что именно она была администратором аккаунтов "Девушки Донбасса", а также ведущей серии подкастов. Но она сказала, что она была не одна и что более 15 человек по всему миру занимаются этой сетью.