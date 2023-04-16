"Прогулка" над Дунаем в честь 150-летия образования Будапешта

В Будапеште известный венгерский канатоходец Ласло Симет-младший пересек Дунай в рамках проекта Венгерского национального центра циркового искусства ÁTMENTEM (переводится как "я перешел"). С 15 апреля по 24 июня здесь проходит 10-й Международный театральный фестиваль.

Переход через Дунай стал первым в карьере Симета. Он балансировал на канате длиной 300 метров и толщиной 22 миллиметра без страховочного троса.

"Прогулка" Симета над Дунаем также приурочена к 150-й годовщине объединения городов Пешт, Буда и Обуда в Будапешт.

"Это немного символично: мы передаем наши культурные ценности - ведь такова задача искусства в военное время, в постковидный период - и несем традиции наших отцов и дедов на другую сторону, передаем их нашим детям, потомкам", - говорит Петер Фекете, директор Национального центра циркового искусства Венгрии. - Это командная работа, чудо в процессе создания".

Ласло Симет-младший, лауреат престижных премий, артист из цирковой династии, готовился к своему выступлению на высоте несколько недель. Повезло, что даже при отсутствии соллнца в эти дни не было дождя и сильного ветра.

Ласло Симет-младший, канатоходец:

"Больше всего я опасался того, насколько сильно ветер будет толкать шест. Камеры, закрепленные на нем, давали дополнительный охват при съемке. Сам шест был легким, но с камерами он оказался довольно тяжелым".

Во время выступления Ласло оркестр "Данубия" исполнил произведения знаменитых венгерских композиторов.

Ласло Симет-младший, который был приглашен для участия в спектаклях непревзойденного Cirque du Soleil, стал первым, кто пересек Дунай по натянутому канату.