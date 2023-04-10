Венгрия: не дай женщине завять!

Ни одна женщина не осталась в стороне от древней венгерской традиции поливания водой на Пасху в селе Холлокё, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители тщательно сохраняют культурные особенности.

На Пасху участники народных ансамблей в традиционных костюмах воспроизвели старинный обряд, когда молодые мужчины в деревнях поливали женщин, особенно замужних, водой - чтобы не дать им "завять".

Янош Сабо, художественный руководитель ансамбля народных танцев NÓGRÁD: "Идея очищения всегда была центральной не только для венгров, но и для всего человечества по всему миру, и это окропление - символ такого очищения, весеннего обновления. Девушки - хранительницы и защитницы семьи, они несут семью через века, поэтому мы должны очищать и поливать их".

Если в древнем виде эта традиция выглядит довольно жесткой, то в наши дни все происходит по взаимному согласию - и женщины, как правило, остаются довольными.