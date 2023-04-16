Акция протеста в Праге: демонстранты требуют отставки правительства

Euronews

Массовая акция протеста прошла на Вацлавской площади в Праге. На фоне энергетического кризиса и роста потребительских цен, демонстранты призывали к отставке правительства.

По данным организаторов мероприятия, на улицы вышли порядка 30 тысяч жителей столицы Чехии.

Рената, участница протеста:"Мы хотим выразить свое неодобрение этому правительству, политической ситуации, тому, что происходит в Чехии, и, на самом деле, во всей Европе".

Владана, участница протеста: "Меня беспокоит наше будущее. Мне кажется, что компании разоряются, а у людей остается все меньше денег. Я действительно не уверена в том, что принесет нам будущее".

Митинг "Чехия против нищеты" организовала непарламентская партия "право Уважение Профессионализм".