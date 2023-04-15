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В храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. Православные христиане верят, что он появляется на месте, где воскрес Иисус Христос, в Великую Субботу — за день до Пасхи по юлианскому календарю.

Лампады с Благодатным огнем отправились из Израиля за границу — в регионы, где Пасху будут праздновать в воскресенье. Среди них — Россия, Греция, Болгария и Румыния.

По статистике восемь из десяти румын относят себя к православным христианам. В праздничные выходные многие из них отправились на отдых в горы и на термальные источники.

Особо радуются Благодатному огню в этом году в Северной Македонии. В 2023-м делегация из этой страны впервые получила лампаду с огнем прямо в Иерусалиме. Ранее Благодатный огонь передавала в Скопье греческая или болгарская церковная делегация.