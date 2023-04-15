Германия отключает последние атомные электростанции

Euronews

Последние выходные для немецкой атомной энергетики: в ночь с субботы на воскресенье в Германии прекращают работу три последних атомных электростанции. Изначально планировалось, что энергоблоки отключат уже к первому января, но из-за войны в Украине и последовавшего за ней энергетического кризиса — их вывод из эксплуатации отложили до середины апреля.

Экоактивисты отпраздновали отказ от мирного атома прямо в центре Берлина. Greenpeace установил перед Бранденбургскими воротами четырехметровую скульптуру тираннозавра рекса, окруженного баками с ядерными отходами, с надписью "Атомная энергия? Нет, спасибо".

При этом, согласно последнему опросу социологического института YouGov, большинство немцев выступают против закрытия атомных электростанций. Треть респондентов хотели бы продлить эксплутацию энергоблоков на ограниченный срок, еще треть — на неограниченный. Атомная энергетика считается чистой, говорят критики, в отличие от угля, к использованию которого в Германии из-за кризиса вернулись в прошлом году.